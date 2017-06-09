Коалиция США рассказала об использовании фосфорных бомб в Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ) заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.

"В соответствии со своей (информационной) политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение (сил) конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами (ведения) вооруженных конфликтов белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток", — говорится в заявлении коалиции, поступившем РИА Новости

Таким образом в коалиции прокомментировали сообщение сирийского агентства SANA , которое заявило, что в четверг в ходе авиаударов коалиции по Ракке были применены фосфорные бомбы, о чем сообщили местные жители. Утверждалось, что в результате ударов были жертвы среди мирного населения.

Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений.

"Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск случайного вреда мирным жителям и ущерб гражданским объектам. Однако ИГ* продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их", — говорится в заявлении.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.