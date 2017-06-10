Российские ракеты научатся имитировать массированный удар

Концерн Радиоэлектронные технологии разместит на российских ракетах систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна имитировать массированный ракетный удар.

По словам советника первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимира Михеева, данная система РЭБ может изображать в полете группу самолетов или крылатых ракет и имитировать ложный налет , - приводит его слова ТАСС. Ранее концерн сообщил об успешных испытаниях бортовых комплексов обороны крылатых ракет.