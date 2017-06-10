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В России разработали систему, имитирующую групповой ракетный удар
Заместитель гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал о создании системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна имитировать групповой ракетный налет. По его словам, система устанавливается вместо боевой части ракеты.
«Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полете группу самолетов или крылатых ракет и имитировать ложный налет. Такие работы находятся на завершающей стадии»,— цитирует ТАСС господина Михеева.
Он отметил, что для этих целей могут быть использованы несколько типов ракет, в том числе крылатые различного базирования, а также ракеты класса «воздух – воздух».
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