В России разработали систему, имитирующую групповой ракетный удар

«Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полете группу самолетов или крылатых ракет и имитировать ложный налет. Такие работы находятся на завершающей стадии»,— цитирует ТАСС господина Михеева.

Он отметил, что для этих целей могут быть использованы несколько типов ракет, в том числе крылатые различного базирования, а также ракеты класса «воздух – воздух».