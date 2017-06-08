Главные события у вас в почте
Морпехов Каспийской флотилии перебросили в Крым
В рамках проверки боевой готовности подразделения морской пехоты Каспийской флотилии переброшены в Крым, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Морпехи принимают участие в учениях на незнакомом для них полигоне Опук, отрабатывая задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны. Из Крыма военных перебросят в Дагестан на учения с морпехами Черноморского флота, передает «Интерфакс».
Напомним, в Вооруженных Силах России начался летний период обучения. Запланировано более 2 тыс. различных учений.
Оставить комментарий