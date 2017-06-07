Завершение испытаний ударного беспилотника РФ намечено на 2018 год

Испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата могут быть завершлены в 2018 году. Об этом сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова.

По словам замминистра, опытный образец беспилотника уже поднимался в воздух и в течение следующего года планируется завершение этих работ и выход на государственные испытания.

Борисов отметил, что ОКБ имени Симонова выиграло конкурс на разработку тяжелого беспилотника в тяжелой конкурентной борьбе .

Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник Зеница мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году - будем и тяжелый беспилотник покупать , - заявил Борисов, подчеркнув, что эти два БПЛА по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.