Китай разрабатывает корабль-убийцу

Военные КНР разрабатывают так называемый корабль-арсенал. На борту судна будут установлены сотни ракетных комплексов. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics

По мнению экспертов, крупный надводный или подводный корабль позволит значительно увеличить боевую мощь Китая без крупных инвестиций в большое количество авианосцев, крейсеров и эсминцев. Военные США проектировали подобный корабль в 1990-х годах. Предполагалось, что на борту судна будут располагаться около пяти сотен ракетных пусковых установок. Журналисты отмечают, что китайские власти ведут разработку сразу двух проектов: надводного корабля-арсенала и подводную версию. Водоизмещение такой машины будет равняться 20 000 тонн. Первые экземпляры таких кораблей могут появиться в 2020 году.