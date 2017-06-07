Видео: Советский береговой комплекс уничтожил корабль во Вьетнаме

На видео продолжительность, которого составляет около 48 секунд, видно развертывание комплекса и пуск крылатой ракеты, которая поражает надводную цель. Сила взрыва была такова, что у корабля, используемого в качестве мишени, оторвало корму.

Таким образом Вьетнамская народная армия продемонстрировала, что противокорабельные комплексы "Редут", которые были разработаны полувека назад, остаются довольно грозным и мощным оружием.

В 1982 году первоначальная ракета комплекса была заменена крылатой ракетой 3М44 "Прогресс". Конструкция ракеты позволяет нести боевую часть весом до 1000 килограммов. Для поражения целей можно использовать фугасную или ядерную боевую часть. В зависимости от рассчитанного маршрута ракета может лететь на высотах от 100 до 7000 метров.

Для транспортировки и запуска ракет разработана специальная пусковая установка СПУ-35, построенная на базе серийного колесного шасси. В качестве основы для этой машины взято четырехосное специальное шасси БАЗ-135МБ. Машина оснащалась двигателем мощностью 360 л.с. и могло перевозить груз массой порядка 10 тонн. Скорость движения по шоссе до 40 км/ч при запасе хода до 500 километров.

Еще одним элементом противокорабельного оперативно-тактического комплекса "Редут" является машина управления, где установлена радиолокационная станция для слежения за акваторией и поиска целей, а также система управления. После выхода в заданный район нахождения цели ракета "Прогресс" включает активную радиолокационную головкусамонаведения и "осматривает" акваторию. Данные передаются оператору, которой решает какую цель следует атаковать. Возможности ракеты позволяли уничтожать корабли противника на дальностях до 300 километров. Кроме того, "Редут" может принимать сигналы целеуказания с самолетов Ту-95Д, Ту-16Д и вертолетов Ка-25Ц.