Экипажи пилотажной группы "Русские витязи" впервые отработали дозаправку в воздухе на новых истребителях Су-30СМ над Липецкой областью, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видео тренировки.

Дозаправка в воздухе происходила на высоте более четырех тысяч метров и скоростях 550-600 километров в час. Расстояние между воздушным танкером и истребителем не превышало 20 метров. Во время ночных дозаправок оба самолета: заправляющий и заправляемый, - включали дополнительное освещение.

Помимо "Русских витязей" в отработке одного из самых сложных элементов летной подготовки участвовали высотные перехватчики МиГ-31БМ из Тверской области, многофункциональные бомбардировщики Су-34 из-под Воронежа и сверхманевренные истребители Су-35С Липецкого авиацентра. Всего в полетах было задействовано три аэродрома и порядка 20 экипажей ВКС России.

- Воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки экипажей истребителей и бомбардировщиков, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации, - рассказали в Минобороны.

Напомним, в конце 2016 года пилотажная группа "Русские Витязи" получила сверхманевренные истребители Су-30СМ. Двухместные машины они предпочли одноместным Су-35С, поскольку в дальних перелетах - а их у "Витязей" немало, - второй летчик выполняет роль штурмана.