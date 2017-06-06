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ВВС США всерьёз задумались о космических войнах
США должны готовиться к возможному вооруженному конфликту в космосе. С таким заявлением выступил начальник штаба американских ВВС Дэвид Голдфин. Его слова передает портал LIFE.
«Раньше космос воспринимался как пространство мира, где размещаются датчики, откуда ведётся наблюдение и собираются данные для отчётов. Теперь же он превращается в зону, где мы должны быть готовы сражаться и побеждать, завоёвывать и сохранять космическое превосходство», - заявил Голдфин.
Свое заявление Голдфин сделал на слушаниях в конгрессе. Начальник штаба отметил, что человечеству еще далеко до сформированного в массовом сознании образа «звездных войн», однако боевые действия могут распространиться на космос уже в наши дни. Ранее вице-адмирал флота США Чарльз Ричард заявлял, что вооруженный конфликт в космосе – это вопрос ближайших 10-15 лет.
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