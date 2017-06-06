Американская консервативная газета The Washington Times сообщила об испытании в России новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая, по словам автора статьи, представляет собой "квантовый скачок" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной атаки. Реакция издания выглядит несколько запоздалой.

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" 3М22 идут с 2016 года. Технические характеристики секретны, однако существование ракеты и некоторые результаты испытаний — не тайна. В апреле "Циркон" превысил скорость звука в восемь раз. И еще шесть лет назад гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал о разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Махов.

По неподтвержденным данным, "Циркон" является гиперзвуковой модификацией сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты BrahMos Aerospace — совместной российско-индийской разработки на базе ракеты П-800 "Оникс". По аналогии можно предположить, что радиус поражения "Циркона" — около 400 км.

Оглядываясь на конкурентов, вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что Россия ведет разработки по гиперзвуковому оружию наравне с США. А директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН академик Василий Фомин и вовсе полагает, что в области разработок по гиперзвуку Россия во многом американцев опередила.

Как бы то ни было, серийное производство "Цирконов" планируется начать в 2017 году. Первое в мире подобное гиперзвуковое оружие получат тяжелые атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а затем — многоцелевые атомные субмарины пятого поколения.

Наши приоритеты

Новое оружие — плод сложнейших научно-технических разработок. Гиперзвуковыми считаются объекты, летящие со скоростью выше 4500 километров в час, а сопротивление атмосферы никто не отменял. Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем, необходимо использовать ракетно-прямоточные — со сверхзвуковым горением.

После разгона до гиперзвуковых скоростей начинается маневренный полет в атмосфере в условиях высоких температур — аппарат окутывает облако плазмы, которое может сжечь антенны и датчики. При этом бортовое радиоэлектронное оборудование должно устойчиво обеспечивать расчет курса и маневрирование.

О том, что инженерам во многом удалось решить эти проблемы, косвенно свидетельствуют недавние испытания в Индии ракеты BrahMos Aerospace версии "блок-III" с выполнением маневра крутого пикирования. Заметим, что созданные в рамках революционного гиперзвукового проекта технологии сами по себе являются важнейшей "добавочной стоимостью" и будут использованы не только в качестве оружия.

Испытательный пуск ракеты Брамос с увеличенной дальностью полета Фото: : пресс-служба компании BrahMos Aerospace

В основу "Циркона" заложена гармоничная концепция BrahMos (трехкратное превышение скорости звука в течение всего полета, надежность управления, высокая эффективность преодоления ПВО-ПРО, огромная поражающая способность — за счет кинетической энергии). Почти наверняка эта концепция будет использована для создания универсальной гиперзвуковой ракетной системы, единой для разных носителей, задач и целей.

В американском Центре стратегических и международных исследований полагают, что, благодаря новейшим разработкам — гиперзвуковой ракете "Циркон", истребителю-невидимке пятого поколения Т-50, перспективному авиационному комплексу дальней авиации, зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500, Вооруженные силы России значительно нарастят мощь к 2035 году. Российская государственная программа вооружений включает разработку и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия в 2018-2025 годах.

Взгляд со стороны

Ранее британская газета The Times назвала российские противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и "Циркон" 3М22 самой серьезной угрозой для королевского флота. Даже сверхзвуковые "Ониксы" способны подлетать к кораблю едва ли не над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука (в зоне поражения корабельной ПВО они находятся несколько секунд). Гиперзвуковые "Цирконы" просто неуловимы (невидимы в облаке плазмы) для существующих и перспективных систем ПВО-ПРО.

Издание Daily Mail отметило, что "неостанавливаемая" (unstoppable) ракета "Циркон" развивает скорость свыше 7,4 тысячи километров в час (в 6,2 раза быстрее скорости звука), а современные средства ПВО британского флота способны сбивать воздушные цели, летящие на скоростях не выше 3,7 тысячи километров в час.

А издание Mirror сообщило, что "Циркон" может одним ударом уничтожить два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов.

Авианосным ударным группам (АУГ) придется держаться вне зоны их досягаемости, и самолетам не хватит топлива на преодоление этого расстояния, то есть в случае противостояния с Россией британские АУГ могут в одночасье стать бесполезными.

"Циркон" сравнивают с разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракетой X-51A Waverider, но и это сравнение оказывается не в пользу американского аналога. В августе 2014 года на Аляске провели испытание гиперзвуковой ракеты Х-43А — через семь секунд полета на скорости около 6,5 тысячи километров в час аппарат сгорел в атмосфере. У "Цирконов" подобных осечек еще не было.

Графическое изображение разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider Фото: © US Air Force

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest бьет тревогу и выступает за "технологическую революцию" в армии США. Еще в 2000 году Пентагон изменил стратегию, а президент США Джордж Буш-младший подписал директиву, которая делает реальным нанесение быстрого глобального удара (Prompt Global Strike) высокоточными гиперзвуковыми крылатыми ракетами по любому региону мира — в течение 60 минут после принятия решения.

Между тем в России также успешно испытали гиперзвуковую боеголовку для перспективных межконтинентальных ракет. Гиперзвуковой летательный аппарат (изделие 4202) 25 октября 2016 года стартовал из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и достиг камчатского полигона Кура. Успеху предшествовала масштабная программа импортозамещения. Бортовое оборудование, электронные комплексы и система управления гиперзвукового изделия 4202 изготовлены в России. Вероятно, гиперзвуковые боевые блоки получит новая тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", бросковые испытания которой начнутся в 2017 году.

Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается.