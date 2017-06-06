В Норвегии прокомментировали перехват своего самолета российским МиГ-31

Норвежские военные назвали перехват своего самолета над Баренцевым морем силами российской ПВО "нормальным явлением", передает агентство Рейтер

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером. Самолет был идентифицирован как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион". После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от российской границы истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.

Подполковник Ивар Моэн подтвердил, что норвежский самолет летел над нейтральными водами Баренцева моря, отметив, что такие полеты происходят несколько раз в неделю.

"Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно", — заявил норвежский военный агентству.

Он добавил, что военные самолеты, как правило, летают с отключенным транспондером.

Россия ранее предлагала для увеличения безопасности полетов договориться со странами НАТО о включении военными самолетами транспондеров при полетах вблизи границ сопредельных государств. Однако достичь договоренностей не удалось.

Если воздушная цель, обнаруженная российскими радиолокаторами контроля воздушного пространства, не опознается с помощью транспондера, в небо поднимается истребитель и производит визуальное опознавание.