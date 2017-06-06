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По тревоге подняли Су-27 в Крыму
Истребители Су-27 Южного военного округа подняли в воздух по тревоге для испытания боевой готовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Командующий войсками ЮВО Александр Дворников во время рабочего визита проверил боеготовность летчиков. Также он изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительно-авиационных частей на аэродроме Бельбек.
По словам Астафьева, под руководством Дворникова к проверке привлекли более 6,5 тысячи военных и около 1,5 тысячи техники, дислоцированной в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае и подразделении морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ранее заместитель главы Министерства обороны РФ Юрий Борисов заявил, что истребитель Су-35С примут на вооружение армии в конце года.
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