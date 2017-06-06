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Россия подняла истребитель для перехвата бомбардировщика США
Российские военные утром 6 июня подняли в воздух истребитель Су-27 для перехвата стратегического бомбардировщика США B-52. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным агентства, B-52 летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль российских границ. Экипаж Су-27 приблизился к объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский бомбардировщик и сопроводил. Затем Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Накануне, 5 июня, сообщалось, что несколько Су-27 поднимались для перехвата самолетов ВВС США, совершавших разведывательные полеты у российских сухопутных границ на юге Балтики. СМИ писали, что RC-135W и RC-135U вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Они находились в международном воздушном пространстве.
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