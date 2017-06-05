Франция выполнит наблюдательный полет над Россией с 5 по 9 июня

Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией, сообщил врио начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В период с 5 по 9 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30", — сказал он.

Шишин отметил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и порядок применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Он добавил, что самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. По словам Руслана Шишина, самолет и установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.