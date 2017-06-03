Источник: ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей

«При том, что ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд руб.», — сказал он.

Однако, по его словам, 50 млр друблей, или около $800 млн, для таких целей — сумма небольшая. В качестве примера он привел индийский авианосец «Викрамадитья», на ремонт и модернизацию которого ушли $2,3 млрд.

Источник добавил, что на следующей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой «дорожной карты» работы над авианосцем.

Ранее источники сообщали, что ремонт и модернизаций «Адмирала Кузнецова» могут обойтись в $40 млрд. Работы над ним продлятся с сентября 2017 по конец 2020 года.