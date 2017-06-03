В Раде заявили о подготовке законопроекта о свободном обращении оружия

На Украине к осени планируется подготовить законопроект о свободном обращении оружия, об этом в эфире «5 канала» заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский

«Моя позиция достаточно чёткая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ », — рассказал Пашинский.

Он отметил, что законопроект могут вынести на обсуждение уже осенью.