В сети сообщили о миллиардном оружейном контракте Китая и Бангладеш

Эксперт по проблемам обороны и безопасности в Азии Анри Кенманн сообщил в своем твиттер-аккаунте East Pendulum о заключении контракта стоимостью в 1 миллиард долларов между Китаем и Бангладеш. В рамках соглашения Дакка получит от Пекина 25 боевых и вспомогательных самолетов разных типов и другую технику.

По данным Кенманна, в пакет войдут 16 китайских истребителей J-10B, семь учебно-боевых самолетов K-8W, один тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-200 и другие образцы вооружений.

Реализация данного соглашения, выполняемого на средства, полученные Бангладеш по целевому китайскому кредиту, позволит значительно обновить парк ВВС страны. Истребители J-10B, оснащенные усовершенствованными российскими двигателями АЛ-31ФН М1 представляют собой модернизированную версию известной китайской платформы, созданной в 1990-2000-х годах на основе израильского проекта Lavi при помощи ряда российских инженерных организаций, включая сибирский научно-исследовательский институт аэронавтики (СибНИА). Ранее истребители J-10 не поставлялись на экспорт, около 400 машин этого типа в разных вариантах находятся в составе ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Учебно-боевые самолеты K-8W представляют собой самостоятельную китайскую разработку 1980-90-х годов, активно продвигаемую в странах третьего мира. Помимо КНР, самолеты этого типа используют 12 стран Азии, Аврики и Латинской Америки. Бангладеш ранее уже получил девять таких самолетов, кроме того ВВС этой страны испльзуют российские учебно-боевые самолеты Як-130.

Тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 представляет собой недавнюю китайскую разработку с использованием технических решений советских самолетов Ил-76 и американских С-17 Globemaster. Транспортник с максимальным взлетным весом в 220 тонн оснащается четырьмя двигателями Д-30КП2 российского производства и может доставлять груз в 66 тонн на дистанцию 4500 километров. Дальность самолета с неполной загрузкой превышает 10 тысяч километров.

Самолет ДРЛО KJ-200 (Y-8F-600), оснащенный радиолокатором Balance Beam с активной фазированной антенной решеткой, представляет собой «летающий радар», построенный на основе военно-транспортного самолета Y-8 (лицензионная копия советского транспортника Ан-12). Машины этого типа используют также ВВС Пакистана.

В настоящее время ВВС Бангладеш располагают 45 истребителями, из них 37 F-7 (китайская версия МиГ-21) и восемь МиГ-29, полученных в начале 2000-х годов. Бангладеш обновляет свои ВВС при поддержке Китая, России и Индии. Так, в начале апреля 2017 года СМИ сообщили о намерении Индии выделить Бангладеш кредит в 500 миллионов долларов на закупку запчастей для истребителей МиГ-29, и, возможно, поставку новых МиГ-35. 8 мая СМИ сообщили о покупке Бангладеш восьми российских истребителей Су-30СМЭ.

Одной из причин интереса Бангладеш к обновлению вооруженных сил называют недавно обнаруженные на континентальном шельфе этой страны запасы углеводородов.