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Рогозин: Россия может стать поставщиком вертолетов для египетских "Мистралей"
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что у России есть хорошие шансы выиграть тендер по поставкам палубных вертолетов для "Мистралей", которые были созданы Францией для РФ, а затем проданы Россией Египту из-за отказа Парижа передавать вертолетоносцы Москве после украинских событий.
Как передает "Интерфакс", Рогозин объяснил, что "сами по себе эти корабли формировались по техническому заданию нашего Минобороны и адаптированы именно под наши вертолеты". По его словам, было бы логично принять решение о покупке именно российских вертолетов для этих кораблей.
Он отметил, что обсуждал вопрос поставки "Катранов" с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего визита в Каир, но конкурс пока еще идет и результатов пока нет.
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