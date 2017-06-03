Польша обзаведется истребителем пятого поколения в середине 2020-х

О планах польского военного руководства приобрести истребители пятого поколения со ссылкой на замминистра обороны Польши Томаша Шатковского сообщает авторитетный военный ресурс Defense News. Речь идет об оборонной программе «Гарпия», которая будет запущена в 2018-м. Всего поляки намерены приобрести две эскадрильи (32 машины) американских истребителей F-35 Lightning II.

Из-за закупок новейших образцов вооружений доля польских расходов на оборону в ВВП страны увеличится с 2 до 2,5 процентов, что весьма немало для европейского государства. Для сравнения, доля военных расходов в ВВП Германии по состоянию на 2016 год составляла 1,2 процента.

В материале не сообщается, о какой именно из трех модификаций самолета идет речь. Также на сегодня между компанией Lockheed Martin – производителем F-35 – и польской стороной не было заключено сделки на поставки новейших самолетов. Судя по всему, поляки закупят вариант F-35A – самый технологически простой и дешевый. Планируется, что цена одного такого самолета на момент начала крупносерийного производства в 2019 году составит 83 млн долларов, что сравнимо со стоимостью истребителей предыдущего – четвертого – поколения.

Кроме варианта F-35A существуют модификации F-35B и F-35С. Истребитель F-35B является единственной версией «Лайтинга», способной к укороченному взлету и вертикальной посадке. В свою очередь, F-35С имеет наибольший боевой радиус. Это палубная модификация для ВМС США и американского Корпуса морской пехоты.

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К самолету F-35 приковано особое внимание СМИ: данную машину начали эксплуатировать только в 2015 году и сейчас с ней связывают огромные надежды. Постепенно разработчики устраняют «детские» болезни и наделяют истребитель новыми возможностями. Недавно, напомним, F-35C с программным обеспечением Block 3F впервые уничтожил движущуюся цель управляемой бомбой Raytheon GBU-12 Paveway II.