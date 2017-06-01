Пора валить: зачем террористы ИГ* бегут из Ракки в Пальмиру

Самолеты Воздушно-космических войск России уничтожили три автоколонны боевиков ИГ*, пытавшихся прорваться в Пальмиру в ночь с 29 на 30 мая. Об этом в четверг утром сообщила пресс-служба Министерства обороны России . По информации военного ведомства, террористы пытались покинуть Ракку, осажденную курдскими ополченцами "Сирийских демократических сил" (SDF) и подразделениями международной коалиции, возглавляемой США.

Террористы потеряли более 80 человек убитыми, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением, говорится в сообщении Министерства обороны.

В среду российские военные атаковали позиции боевиков ИГ* под Пальмирой крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар" в Средиземном море. В ходе удара были уничтожены скопления тяжелой бронетехники и склады боеприпасов. По мнению многих военных экспертов, террористы недаром раз за разом пытаются взять Пальмиру: географическое расположение древнего города превратило его в крайне удобный плацдарм для развития наступления практически в любом направлении. Его захват может дать ИГ* серьезные преимущества.

Поиск "столицы"

Напомним: последнюю попытку атаковать Пальмиру боевики ИГ* предприняли 25 мая, также в ночное время. Колонну техники — около 40 гантраков (пикапы с крупнокалиберными пулеметами в кузове), танков и грузовиков — вовремя обнаружила на равнинной местности разведка, после чего российские бомбардировщики уничтожили ее с воздуха. Ранее террористы неоднократно пытались просочиться в город меньшими силами, однако успеха не добились.

По сути, бои за Пальмиру не прекращались даже после ее повторного освобождения от ИГ* 2 марта 2017 года. За последние недели боевики, очевидно, выбрали этот город целью своего главного удара. Это вызвано тем, что Ракка — столица псевдохалифата — по всем прогнозам, скоро падет после длительной осады. Оборонять ее стало невыгодно, и террористы начали подыскивать себе новый оплот. А им может стать только еще один крупный город.

"Террористы проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает сирийская армия уже больше трех лет, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов . — Именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв сирийской армии в сторону Дейр-эз-Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев . А те, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку, и намерены своей новой столицей сделать как раз Дейр-эз-Зор".

Захват Пальмиры — ключевой этап этого плана. Взяв город, боевики получат возможность практически беспрепятственно перебрасывать силы на восток в Дейр-эз-Зор. Войска Сирийской арабской армии (САР), которые в настоящий момент там находятся, окажутся в полном окружении. Очередную столицу вновь придется долго и нудно штурмовать, чтобы выбить из нее закрепившихся боевиков. А террористы всегда смогут отступить из Дейр-эз-Зора в Ирак — от этого города до границы всего около 140 километров.

Центральный плацдарм

Пальмира откроет боевикам путь не только на восток. В случае успеха ИГ* получит возможность осуществлять диверсионные действия и даже проводить полномасштабные наступления в ряде других регионов страны. Чуть южнее Пальмиры располагается крупная горная цепь Джабаль-ар-Рувак, которая тянется на запад до самого Дамаска. Пользуясь особенностями рельефа, боевики смогут перебрасывать к сирийской столице небольшие отряды. Засечь их с воздуха в горах гораздо сложнее, чем в голой пустыне. Тем же путем террористы смогут добраться до стратегически важного ущелья Каламун, центром которого является город Ябруд, находящийся севернее Дамаска. Контроль над Каламуном позволит террористам фактически парализовать движение по трассе Дамаск — Хомс и откроет для них выход к ливанской границе.

Кроме того, захват Пальмиры освободит боевикам путь на аэродром Тияс, расположенный чуть западнее. Там базируются две бомбардировочные и две истребительные эскадрильи сирийских ВВС. Уничтожение этого объекта серьезно ограничит возможности САР наносить авиаудары в центральной и восточной частях страны. Далее боевики получат возможность полностью контролировать трассу Хомс — Пальмира, которая и так считается одной из самых опасных в стране для движения транспорта.

Выход на Хомс, освобожденный от ИГ* 22 мая 2017 года, позволит боевикам перехватить инициативу на этом участке фронта и вновь закрепиться в одном из ключевых населенных пунктов страны. Северные районы этого города, напомним, входят в состав одной из четырех "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились на переговорах в Астане. Если боевики возьмут одну из этих зон, это может подставить под удар все усилия стран — посредников по мирному урегулированию в Сирии.

"Допустить захвата Пальмиры нельзя — в этом городе сходятся пять или шесть важных трасс, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок . — Боевики могут двинуться оттуда во всех направлениях. По сути дела, это плацдарм, который они смогут использовать, как им заблагорассудится. Важен и политический момент. Взятие этого города серьезно повысит боевой дух террористов, усилит приток новобранцев и финансовой помощи от зарубежных "спонсоров". Башар Асад , в свою очередь, не может потерять Пальмиру в третий раз. Это будет серьезным ударом по имиджу его армии.

В целом боевики сейчас находятся в невыгодном положении. Башар Асад и его союзники понимают стратегическую важность Пальмиры и принимают все необходимые для ее обороны меры. Анатолий Цыганок подчеркнул, что эффективные авиаудары по колоннам террористов было бы невозможно провести без действий спецназа, наводящего самолеты на цели с земли, и информации с российских разведывательных спутников. Это значит, что окрестности Пальмиры находятся под постоянным наблюдением, а боевики попали под действительно серьезную "опеку". Впрочем, до разгрома ИГ* еще далеко: за годы сирийской войны террористы неоднократно доказывали, что умеют неприятно удивлять.

*Террористическая организация, запрещенная в России.