На Украине выпустили методичку по уничтожению российских «Армат»

В Интернете появились фотографии новой украинской методички, в которой разъясняется, как лучше всего уничтожать российские танки, в том числе новейшие модели. Что самое интересное, брошюра почему-то напечатана на русском языке.

В методичке раскрываются «сильные и слабые» стороны российских танков, в том числе построенных на универсальной боевой платформе «Армата». К слову, на Украине эти боевые машины еще недавно презрительно называли «картонными».

Составители брошюры подробно рассказали о том, из какого оружия лучше вести огонь по боевым машинам, снабдив рекомендации подробными иллюстрациями и схемами. В Сети также отметили, что методичка активно распространяется и среди гражданского населения.

Отметим, что ранее власти Литвы начали распространять среди школьников брошюры о том, как себя вести в случае вторжения российской армии.