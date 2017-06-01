Минобороны закупит сувенирные ножи из дамасской стали и орлов из мрамора на сумму более 6 млн руб.

Агентство «Военинформ» (входящее в структуру министерства обороны РФ - прим. Агентства «Москва» ) объявило конкурс на закупку сувенирных кубков, часов, ножей и орлов из итальянского мрамора на максимальную сумму свыше 6,6 млн руб. Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«Цель закупки сувенирных изделий из мрамора - для проведения мероприятий, запланированных министерством обороны Российской Федерации на 2017 г.», - говорится в материалах.

Согласно документам закупки, «Военинформ» собирается приобрести 90 ножей из дамасской стали с ручкой из итальянского мрамора с бронзовыми гардой и навершием за 1 млн руб., 90 колонн с навершием в виде шайбы из итальянского мрамора со встроенными кварцевыми часами за 1 млн руб., 90 сувенирных композиций «Орел на камне» из итальянского мрамора со встроенными часами и декором из бронзовых элементов за 1 млн руб., 90 сувенирных композиций «Орел на шаре» из итальянского мрамора со встроенными часами и декором из бронзовых элементов за 900 тыс. руб., 90 стел из итальянского мрамора с символикой, встроенными кварцевыми часами капсульного типа и декорированную бронзовыми элементами за 1 млн руб.

Кроме того, для нужд Минобороны будут приобретены 15 настольных мраморных часов на двух колоннах за 246 тыс руб., 15 настольных мраморных часов на четырех колоннах за 371 тыс руб. и 90 наборов из двух хрустальных кубков, изготовленных вручную с ручным нанесением рисунка алмазной грани и чернением.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 31 марта 2017 г. Результаты конкурса будут подведены 21 июня 2017 г.

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