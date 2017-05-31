В США рассказали о целях новой ракеты

Командование противоракетной обороны США рассказало о назначении испытанной накануне противоракеты GMI.

Шестое по счету испытание ракеты-перехватчика отличалось от предыдущих - до сих пор GMI запускали по ракетам малой и средней дальности, летающим на относительно небольших скоростях. Теперь же выпущенная с авиабазы Ванденберг в Калифорнии противоракета поразила мишень, имитировавшую боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты - самую сложную для перехвата цель как из-за ее скорости, так и из-за высоты полета.

Он отметил, что тест противоракеты был проведен в ответ на ракетные испытания в КНДР. За два последних месяца Северная Корея произвела пуски баллистических ракет разных типов - в том числе способных с ядерной боеголовкой на борту долететь до американских военных баз, - и компонента национальной системы ПРО. Он отметил, что тест противоракеты был проведен в ответ на ракетные испытания в КНДР. За два последних месяца Северная Корея произвела пуски баллистических ракет разных типов - в том числе способных с ядерной боеголовкой на борту долететь до американских военных баз, - и компонента национальной системы ПРО.

Спрятанные в шахтах американские ракеты-перехватчики GMI являются последним рубежом защиты США от баллистических ракет. Той же цели служат развернутые по всему свету зенитные ракетные комплексы Patriot и высотные перехватчики THAAD.