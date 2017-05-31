Российские «Адмирал Эссен» и «Краснодар» обстреляли объекты ИГ в Пальмире

Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Минобороны

Отмечается, что все ракеты достигли своих целей. Обстрелу подверглись переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила запрещенной в России террористической организации. Информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля

В Минобороны отметили, что «Краснодар» выполнил стрельбы из подводного положения.