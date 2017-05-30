Мобильные войска получат роботов-минометов

Спецподразделения российской армии, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые батальоны получат мобильные, автоматические минометные комплексы МЗ-204 «Горец». Изделие установлено на шасси бронеавтомобиля «Тигр», «Тайфун-К» или транспортере «Ракушка». Миномет может стрелять не только обычными минами, но и высокоточными боеприпасами с лазерным наведением. А за наведение мин на цель отвечает уникальный боевой робот. По мнению экспертов, появление этой техники существенно расширит огневые возможности подразделений, действующих на переднем крае обороны или в тылу противника.

Как рассказали «Известиям» в штабе Воздушно-десантных войск, «Горец» на базе бронеавтомобиля «Тигр» планируется поставить на вооружение разведчиков и спецназовцев. А бронетранспортерами БТР-МДМ «Ракушка» должен пополниться арсенал минометных батарей десантно-штурмовых и парашютно-десантных батальонов. Обе машины можно перевозить авиатранспортом и десантировать в тыл противника. Правда, окончательное решение о принятии «Горца» на вооружение будет принято только после всех испытаний.

«Горец» создан ПАО «Мотовилихинские заводы» на базе буксируемого пехотного миномета «Сани» разработки АО «ЦНИИ «Буревестник» . Устройство размещается в кормовой части бронеавтомобилей, где установлен специальный робот-лафет. За считанные секунды он может с микронной точностью устанавливать высоту подъема или направление выстрела минометного ствола. При этом робот в своих расчетах учитывает погодные условия, состояние ствола и даже температуру мины. Управлять им можно и в ручном режиме с командирского места, расположенного рядом с водителем машины. Для этого есть специальный блок с жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается электронная карта местности и два джойстика для управления высокоточным механизмом.

Главная особенность «Горца» в том, что при ведении боевых действий десантники остаются внутри бронекапсул. Заряжание идет непосредственно из кабины через специальное отверстие, к которому ствол миномета автоматически опускается после каждого выстрела. Стеллаж с двадцатью 120-миллиметровыми минами и укладка из нескольких высокоточных лазерных боеприпасов «Грань» сделаны так, что на перезаряжение уходят секунды. Кроме того, если машина будет поражена ответным огнем, боевой расчет всего за три минуты сможет снять миномет с лафета и продолжить боевые действия в обычном режиме.

— У миномета небольшое время реакции и очень большая площадь поражения, которая лучше, чем у артиллерии, если не брать во внимание кассетные боеприпасы, — пояснил «Известиям» эксперт. — Минометы отличает простота и удобство использования, малый вес. При необходимости его можно перевезти в кузове автомобиля или даже силами самого боевого расчета, если срочно нужно поменять позицию или выйти из-под ответного огня. С учетом того, что такие огневые средства должны быть интегрированы в автоматизированную систему управления огнем артиллерии (АСУ), их свойства по поражению и времени реакции еще более возрастут. Надо учитывать и новые типы боеприпасов, которые разрабатываются к минометам. Мины с лазерными и оптико-электронными системами наведения сделают из минометов еще более мощные высокоточные средства поражения.

Военный эксперт Сергей Суворов сообщил, что во время боевых действий на Кавказе десантники часто стреляли из минометов через открытый люк бронеавтомобилей «Тигр». МЗ-204 «Горец» сделан с учетом этого боевого опыта, но на новой технологической базе.

Миномет «Сани» хорошо зарекомендовал себя в многочисленных военных конфликтах. Его максимальная дальность стрельбы – более семи километров. Управляемая мина «Грань» весом в 27 килограммов летит на девять километров. За минуту миномет может выпустить до 15 мин.