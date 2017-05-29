Первая в 2017 году партия новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" поступила в Восточный военный округ (ВВО), сообщила пресс-служба округа.

"Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае. На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, сколько вертолетов вошло в первую в нынешнем году партию.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ. Ми-8АМТШ оснащен новым комплексом авионики, включающим в том числе метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Вертолет может быть оснащен различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.

Максимальная взлетная масса вертолета - 13 тонн, максимальная скорость - 250 километров в час, крейсерская - 230 километров в час, дальность - 610 километров, полезная нагрузка - до 4 тонн.