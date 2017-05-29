Морская авиация России получила первые два Су-30СМ производства 2017 года

Самолеты поступят в состав 72-й авиационной базы Балтфлота на аэродром Черняховск в Калининградской области. Как отмечается в сообщении, переданные самолеты, скорее всего, имеют серийные номера 10МК5 1410 и 10МК5 1411. Ранее морская авиация России получила 15 самолетов типа Су-30СМ, 12 из которых поступили в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота в Саки (Крым), еще два переданы в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, а еще один также поступил в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск.

В общей сложности для Минобороны законтрактовано 116 истребителей Су-30СМ, 88 из них предназначены для ВВС России и еще 28 для морской авиации ВМФ РФ. С учетом двух переданных 27 мая машин поставлено 83 самолета, в том числе 66 для ВВС.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе, является адаптацией для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКМ и Су-30МКИ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир.

В морской авиации Су-30СМ меняют самолеты Су-24М в составе отдельных морских штурмовых авиаполков.