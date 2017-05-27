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Танк «лялечка» поразил украинские соцсети
Фото: ТК «Звезда»
Госконцерн Укроборонпром опубликовал видеопрезентацию нового супермощного танка БМ Оплот . Боевая машина впечатлила пользователей украинских социальных сетей, передает Диалог.ua . Многие уже требуют отправить Оплот в Донбасс, хотя танк существует пока только в компьютерной версии.
Однако некоторые просто умилились разрабатываемой новой боевой машине.
«Эка лялечка!», - написала одна из пользователей. Другие усмотрели в поражаемых в презентации танках противника «Оплота» военную технику американского производства.
В видео сказано, что использованные в новой разработке системы позволяют Оплоту эффективно выполнять боевые задачи днем и ночью, а также в широком диапазоне температур, различных климатических и географических условиях.
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