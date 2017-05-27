Танк «лялечка» поразил украинские соцсети

Госконцерн Укроборонпром опубликовал видеопрезентацию нового супермощного танка БМ Оплот . Боевая машина впечатлила пользователей украинских социальных сетей, передает Диалог.ua . Многие уже требуют отправить Оплот в Донбасс, хотя танк существует пока только в компьютерной версии.

Однако некоторые просто умилились разрабатываемой новой боевой машине.

«Эка лялечка!», - написала одна из пользователей. Другие усмотрели в поражаемых в презентации танках противника «Оплота» военную технику американского производства.

В видео сказано, что использованные в новой разработке системы позволяют Оплоту эффективно выполнять боевые задачи днем и ночью, а также в широком диапазоне температур, различных климатических и географических условиях.