Военно-морские мучения Пентагона: как разваливается флот США

Военно-морской флот США может потерять место мирового лидера. На сегодняшний день у Америки, по оценкам экспертов, недостаточно средств не только на строительство новых кораблей, но и на поддержание уже существующих. Об этом сообщает «Звезда».

По словам адмирала ВМС США Джона Ричардсона, часть флота на данный момент находится «в плачевном состоянии». Он отметил, что ряд кораблей и подводных лодок «вовсе не способны передвигаться».

В морской пехоте также наблюдаются серьезные проблемы. Генерал Роберт Б. Неллер рассказал, что более половины ударных истребителей не могут подняться в воздух из-за того, что ремонтные работы не проводятся должным образом. При этом США все-таки остаются на первом месте по численности своего военно-морского флота.

The National Interest Ранее сообщалось, что США больше не являются военной «сверхдержавой». В настоящее время Россия и Китай способны «бросить ей вызов». Об этом писал

По словам генерала-лейтенанта морской пехоты США Винсента Стюарта, противники разработали и будут продолжать развивать возможности для того, «чтобы смягчить или напрямую бросить вызов давнему военному доминированию США во всех сферах».