Военно-морские мучения Пентагона: как разваливается флот США

Некогда ведущая военно-морская армада планеты может в перспективе оказаться на вторых, а то и третьих ролях в мире. К такому выводу приходят аналитики, оценивая состояние и планы развития флота США, в том числе - финансовую составляющую. Строительство новых кораблей, равно как и поддержание на плаву существующей эскадры, требуют колоссальных вложений, однако ассигнования на эти цели не такие щедрые. Кроме того, как отмечают эксперты, далеко не все из реализованных проектов оказались удачными (если не считать имиджевого эффекта, как в случае с футуристичным Зумволтом ). Нас уже не боятся! - с досадой восклицают в Пентагоне , имея ввиду ультиматумы, предъявляемые Вашингтону со сторону тех, кого еще недавно и за достойных партнеров-то не держали

С позиции силы

В частности, на днях свое недовольство действиями американского флота в Южно-Китайском море выразила китайская сторона. Пекин предупредил США, что Белый дом рискует серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами. Заявление последовало после того, как ракетный эсминец ВМС США Dewey прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах архипелага Спратли. Более того - Китай призвал Штаты исправить ошибку и воздержаться от дальнейшего патрулирования в этом районе . А пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан даже предупредил, что подобные маневры могут привести к неожиданным катастрофам на море и в воздухе .

Между тем, американская сторона назвала этот поход операцией по подтверждению свободы судоходства . Известно, что острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной остается ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. В прошлом году арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет прав на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эти острова с древних времен известны как неотъемлемая часть территории Китая.

Еще недавно такое поведение сочли бы неслыханной дерзостью - посметь выражать недовольство присутствием американского военного корабля, да еще и грозить катастрофами ! Однако, этот жест Пекина оказался не лишен оснований. И их как минимум два: это собственные военно-морские силы, уверенно занимающие свое место в Мировом океане, а также далеко не блестящее состояние флота соперничающей стороны, то есть Соединенных Штатов. В частности, о том, что военно-морские силы США в настоящее время находятся в бедственном положении, сообщил на днях негласный рупор Пентагона - американский журнал The National Interest . Известный эксперт Дэйв Маджумдар подчеркнул в своей статье, что Конгресс не утверждает необходимый флоту бюджет, из-за чего финансирование не дает возможности распределять деньги на необходимые цели. Что, в свою очередь, не в лучшую сторону отражается на ВМС и их качественном состоянии.

Военно-морские страдания

В публикации, о которой идет речь, приводятся негативные мнения о складывающейся ситуации и со стороны кадровых военных моряков. Так, адмирал ВМС США Джон Ричардсон признал, что на сегодня в плачевном состоянии находится большая часть флота. Целый ряд кораблей и подводных лодок, констатировал адмирал, и вовсе не способны передвигаться, так как они не обслуживаются. Не лучше дела и в морской пехоте. Представитель этого рода войск генерал Роберт Б. Неллер вынужден был признать, что более половины ударных истребителей, находящихся в составе сил морпехов, попросту не могут взлететь. Причина - серьезные отставания в графике ремонтных работ, а также банальное отсутствие запасных частей.

А ведь еще недавно ВМС США называли одной из основ могущества Америки, с помощью которых она решает свои геополитические вопросы по всему миру. Известно, что Штаты, не стесняясь, используют военные корабли в своих колониальных разборках . То же направление авианосных ударных групп стало едва ли не визитной карточкой американской дипломатии . Однако, и здесь появляются досадные для США пробелы. Так недавний воинственный поход АУГ во главе с авианосцем Carl Vinson к берегам КНДР обернулся круизной прогулкой, после того, как северокорейский лидер пообещал американцам адекватный ответ на возможный удар по своей стране. Из последних побед штатовского флота - лишь безнаказанный расстрел авиагарнизона сирийской армии в Шайрате. Удар наносился с борта одного из кораблей ВМС США, при этом сирийцы не могли ни защититься от этого налета, ни ответить на него. К слову, бравурный доклад военно-морского командования об этой операции оказался омрачен представленными чуть позже данными объективного контроля. Оказывается едва ли не половина выпущенных по Шайрату ракет попросту не долетела до авиабазы, а те, что все-таки достигли цели, не нанесли сколько-нибудь серьезных разрушений ее инфраструктуре.

Конечно, объективности ради необходимо признать, что США все же держат пальму первенства по численности своего военно-морского флота. С шестью сотнями боевых единиц эта армада - самая внушительная на планете. В составе американских ВМС - и наибольшее по сравнению с флотами других государств количество авианесущих кораблей, а также самый многочисленный подводный сегмент. Кроме того, нельзя забывать и о том, что штатовские военно-морские базы разбросаны по всему миру.

По одежке протягивай ножки

Говорить о том, что в американских ВМС все идеально, я бы не стал даже с большой натяжной, - отмечает историк флота, капитан 2 ранга в отставке, член Союза журналистов России Сергей Столяров . - Да, США лидируют по количеству авианосцев. Но много ли их реально присутствуют на морях? Из 11 единиц - в лучшем случае четыре, остальные либо на консервации, либо в ремонте. Посмотрим на подводный флот. Большая часть многоцелевых подводных лодок - это субмарины типа Лос-Анджелес , которые объективно считаются устаревшими, и их постепенно списывают. Ветераном флота можно назвать и основной надводный корабль американских ВМС - эсминец типа Арли Берк . В свою очередь разрекламированный как его замена Зумволт подвергается обоснованной критике, и прежде всего из-за гигантской стоимости. Не случайно при первоначальных планах создать 32 подобных корабля пока намечено строительство лишь трех .

Именно финансовая составляющая становится определяющей при выборе направлений развития флота США. Доходит до смешного - программа строительства корветов типа Фридом и Индепенденс , еще толком не стартовав, уже подвергается корректировке и секвестированию. От первоначальных планов строительства 55 подобных кораблей не осталось и следа, обращают внимание эксперты. По мнению уже упомянутого Дэйва Маджумдара, если администрация Трампа не увеличит расходы как на обслуживание военной техники, так и на закупки новой, то американский флот ожидают серьезнейшие проблемы. Между тем, по имеющейся информации, по плану на 2018 финансовый год бюджет ВМС и Корпуса морской пехоты ждет очередной секвестр. Несмотря на то, что расходы на боевую службу и обслуживание предполагается увеличить, существенно снизятся затраты собственно на кораблестроение, а также на закупку авиационной техники.

Да и характер заказов слишком уж пессимистичен, - обращает внимание политолог, кандидат исторических наук Михаил Ургалкин. - Так, предполагается построить всего две ПЛА типа Virginia, считающейся далеко не совершенством, а также два эсминца типа Arleigh Burke. Всего, по имеющимся данным, ВМС США может получить в будущем году 12 кораблей, и это, поверьте, совсем немного для такого огромного флота, как их .

На принципах разумной достаточности

По мнению экспертов, ВМС США сегодня находятся на самом пике своего развития. Далее, судя по планам, а также по финансовым настроениям в американском истеблишменте, возможен только спад. Уже сегодня командование ВМС вынуждено идти на непопулярные шаги, например, увеличивать продолжительность автономного плавания своих подлодок, а также продлевать период их эксплуатации и межремонтные интервалы. На том фоне Россия демонстрирует более уверенный ритм ввода в строй современных единиц сил флота. По Госпрограмме перевооружения до 2020 российский ВМФ должен получить свыше полусотни новых боевых кораблей. Как подчеркнул в ходе своего недавнего выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу , в прошлом году в боевой состав Военно-Морского Флота вошло 24 корабля и судна обеспечения.

Морские стратегические ядерные силы в боевом составе имеют 9 современных ракетных подводных лодок стратегического назначения и обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях, - отметил министр. - Осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса Борей . К 2021 году в боевом составе морских стратегических ядерных сил предусматривается иметь 13 подводных лодок, включая 7 перспективных класса Борей с новыми ракетными комплексами Булава .

Кстати, Пентагон и командование ВМС США с тревогой говорят о возрождении российского ВМФ. Это отметил в одной из своих публикаций упомянутый The National Interest. Российский флот восстановился после страшной разрухи, начавшейся после холодной войны, когда деятельность подводных сил была практически прекращена, - подчеркнул эксперт журнала, сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман , специализирующийся на российских Вооруженных Силах. - Кремль осуществил серию реформ для улучшения состояния ВМФ. Это касалось не только улучшения материальных условий, но и совершенствования качества подготовки личного состава. Также Россия добилась заметных улучшений, создав атомные подводные ракетоносцы проекта 955 Борей .

В свою очередь другой эксперт журнала - специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками из Сан-Франциско отмечает успех субмарин проекта 877, которую американские моряки прозвали черной дырой из-за ее малошумности. Улучшенный вариант этой лодки, под именем Варшавянка , еще больше усовершенствованы по всем направлениям, подчеркивает эксперт, в том числе в возможности производить пуски ракет Калибр .

Безусловно, рисовать все только лишь в радужных красках, сопоставляя потенциал двух флотов, было бы наивным. Однако, как подчеркнул на том же правительственном часе Сергей Шойгу, расходы России на оборону сегодня в 11 с лишним раз меньше, чем в США. Да и Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что наша страна не намерена разгонять гонку вооружений, не собирается тратить на это большие деньги. Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману , - заявил глава государства на своей прошлогодней пресс-конференции в Москве. При этом, как отметил Президент РФ, Россия за последние годы сделала все необходимое для укрепления своей обороноспособности .