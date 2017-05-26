Польские специалисты научат иракцев ремонтировать российскую технику

Польша займется обучением иракских техников ремонту вооружения российского производства, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич после окончания саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, Польша станет основным государством "в миссии по обучению иракских техников, которые ремонтируют российскую технику".

"Это будет команда не только из поляков, но мы будем там играть ведущую роль", — сказал Мачеревич.

Он отметил, что обучение будет проходить и в Польше, и в Ираке. "Много образовательных действий будет в Польше", — сказал министр.