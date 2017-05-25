Строительство вертолетоносцев, аналогичных "Мистралям", заложено в госпрограмму вооружений РФ 2018-2025 годов, поставка первого корабля планируется в 2022 году, сообщил журналистам в четверг заместитель министра обороны Юрий Борисов

"Да, заложено (строительство в рамках новой ГПВ). Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то так (в 2022 году)", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов в ходе выставки HeliRussia-2017.