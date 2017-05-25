Бойцов ОМОНа возьмут на контракт

Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) приняло решение о полном переводе ОМОНа на контрактный принцип комплектования. Первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях уже в 2018 году. Всего же руководству ФСВНГ предстоит укомплектовать контрактниками не менее 30 тыс. должностей. Сейчас в подразделениях ОМОНа служат офицеры и прапорщики. Также есть сержанты и старшины, но они проходят службу в хозяйственных подразделениях.

Как рассказали «Известиям» в командовании ФСВНГ, со следующего года служащие ОМОНа станут военнослужащими. Перевод их должностей на контрактный принцип комплектования должен качественно повысить профессиональный уровень омоновцев. А также значительно улучшить исполнение ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности.

— У нас уже действует собственная Федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования, — рассказал «Известиям» замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов . — Мы понимаем, что контрактник более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года.

С момента образования войск национальной гвардии в 2016 году численность ФСВНГ выросла вдвое по сравнению с внутренними войсками МВД , на базе которых они создавались. Как отметил Сергей Меликов, из-за этого в Росгвардии резко возросла потребность в дополнительных профессиональных кадрах. Перевод должностей омоновцев на контракт должен снять эту проблему. Причем не только среди рядовых, но и офицеров. Целенаправленной подготовкой офицеров займется Новосибирский военный институт ФСВНГ имени генерала армии И.К. Яковлева.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что если военнослужащий-контрактник служит достаточно долго и не отвлекается на выполнение второстепенных задач, он становится более эффективным бойцом по сравнению с обычным солдатами и сержантами.

— Когда процесс перевода на контрактный принцип комплектования начинался в Минобороны , управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам, — рассказал Мураховский. — Должен сказать, что через некоторое время они могли самостоятельно решать сложные задачи значительно лучше и качественнее, чем это сделал бы обычный солдат или сержант. Так что решение перевести ОМОН и СОБР на контрактный принцип комплектования себя полностью оправдывает.

Впрочем, опрошенные «Известиями» военнослужащие ОМОНа неоднозначно оценивают предстоящие изменения в службе. В качестве плюса они отметили появление дополнительных социальных льгот. Главная из них — возможность участия в ипотечно-накопительной системе обеспечения жильем. До этого МВД не предоставляло своим служащим возможность получения бесплатного жилья от государства.

Минус для омоновцев в том, что в новом статусе им придется служить там, где укажет командование. Это означает, что любого военнослужащего московского или питерского ОМОНа можно перевести в любой другой регион, и он будет вынужден подчиниться. Раньше несогласные с таким поворотом в службе могли написать рапорт на увольнение и впоследствии восстановиться в любом другом подразделении Министерства внутренних дел. Военнослужащий уволиться в запас может только по истечении контракта (в Минобороны это 3–5 лет). Кроме того, военнослужащие хотят, чтобы отбор контрактников шел не через военкоматы, как в Минобороны, а непосредственно в подразделениях. Это исключило бы попадание в части случайных людей.

Росгвардия создана указом президента 5 апреля 2016 года. В структуру вошли внутренние войска МВД, СОБР, ОМОН, ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.