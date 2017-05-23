Белорусские разработчики создают альтернативу ЗРК «Бук»

Белорусская компания НПООО «ОКБ ТСП» на международной выставке вооружений Milex-2017 в Минске представила коцепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Комплекс размещен на шасси повышенной проходимости 8Х8 и состоит из шести зенитных ракет вертикального старта и радиолокационной станции. По словам экспертов, таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук», однако предприятие предполагает снаряжать ЗРК будет ракетами собственного изготовления.

Ожидается, что опытный образец будет готов через 3-5 лет.