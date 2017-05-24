Египет ведет переговоры с Россией по покупке вертолетов для «Мистралей»

Египет и Россия ведут переговоры по лини соответствующих ведомств по покупке вертолетов для вертолетоносцев типа «Мистраль». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Богданова.

«Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций», — сказал он.

Египет купил у Франции два «Мистраля», которые изначально строились для России, однако так и не были поставлены из-за обострения ситуации на Украине.