Германия могла переломить ход войны при помощи «невидимого истребителя Гитлера»

Себастьян Роблин. Братья Уолтер и Реймар Хортен, служившие в нацистской армии, были одними из первых, кто попытался создать первый стелс-истребитель с реактивным двигателем, сообщает в своей статье для The National Interest

В 1943 году глава люфтваффе Герман Геринг предложил создать самолет, который был бы способен достигать скорости в 1 тыс. км/ч, имея на борту бомбы, а также способный преодолеть расстояние в 1 тыс. км туда и обратно. Также самолет должен был быть способен сохранить достаточно до одной трети топлива для использования в бою. По планам фашистов, такой самолет мог бы поражать цели в Британии, опережая все истребители, посланные для его перехвата.

Реактивные двигатели, имевшиеся у Германии в то время для достижения подобных скоростей очень быстро сжигали топливо, что делало невозможным для них перелеты на столь большие расстояния.

Идея братьев Хортен заключалась в том, чтобы создать самолет-крыло, который не имел бы хвоста, что снижало бы сопротивление воздуха. Такой самолет потребовал бы меньшей мощности двигателя для достижения более высоких скоростей и, следовательно, потреблял бы меньше топлива.

Братьям Хортен было дано добро на реализации данной концепции в августе 1943 года. Сначала они построили стелс-истребитель H.IX V1, который также называли невидимым истребителем Гитлера . У данной модели были длинные тонкие крылья, при этом самолет не имея руля или элеронов. Для управления H.IX V1 полагался на элевоны (гибрид элеронов и руля высоты) и два набора спойлеров.

После успешных испытаний планера V1 в Ораниенберге в марте 1944 года последующий прототип V2 уже был смонтирован с двумя турбореактивными двигателями Jumo 004B, расположенными по обеим сторонам кабины.

Несмотря на то, что новая модель показала плавность хода и хорошую стойкость, во время летных испытаний в феврале 1945 года один из реактивных двигателей V2 загорелся, что привело к катастрофе.

Хотя летные испытания оказались неудачными, Герман Геринг одобрил производство сорока самолетов, а чуть позже было начато создание новых прототипов V3.

Вместе с тем невидимый истребитель Гитлера оказался вовсе не стелсом. В 2008 году компания Northrop Grumman создала макет H.IX V1, который был протестирован на радиолокационное отражение. В результате эксперимента выяснилось, что H.IX V1 был лишь на 20% более скрытным немецкого истребителя Bf 109.

История разработки братьев Хортен закончилась в апреле 1945 года, когда американские войска VIII корпуса ворвались на завод в Фридрихроде, где производились самолеты. Там были обнаружили лишь детали кабин самолетов, что положило конец концепции данных истребителей.