На Урале восстановили «дедушку» «Терминатора»

Разработка боевой машины поддержки танков «Терминатор» (объект 199 «Рамка») велась с конца XX века и завершилась в 2008 году. Первоначально в качестве базы выступал танк Т-72Б с вынесенным блоком вооружения. В рамках серийного производства, которое началось в 2011 году, конструкторы использовали танк Т-72А. Несмотря на планы по оснащению объектом 199 роты сухопутных войск в составе российской армии, принятие машины на вооружение не состоялось. Сейчас «Терминатор» поставляется в Казахстан, а также задействуется в учениях и на международных выставках. Проекты-предшественники были заморожены.

Одним из прототипов «Терминатора» выступил «объект 781», разработанный Челябинским тракторным заводом . В рамках программы башню Т-72Б заменили двумя независимыми боевыми модулями с 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А72, спаренными с 7,62-миллиметровыми пулеметами Калашникова (ПКТ). Общий возимый боекомплект прототипа был рассчитан на 1700 выстрелов, экипаж составлял семь человек. Машина могла вести огонь сразу по шести целям и, помимо основных, была оснащена дополнительными орудиями: двумя 40-миллиметровыми автоматическими гранатометами «Балкан» и тремя ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

В связи с решением об отказе от комплектации машинами сухопутных войск их серийное производство не проводилось. После многочисленных учений прототип «Терминатора» поступил в музей «Уралвагонзавода» разукомплектованным и поврежденным. Реконструкция объекта продолжалась с 2014 года. В ходе работ специалисты предприятия заново изготовили ряд оригинальных деталей по восстановленным чертежам. Внешний вид машины был полностью реконструирован. Непосредственно прототип объекта 199 Челябинский тракторный завод разработал совместно с Омским конструкторским бюро: базой для машины послужил Т-72А.

При подготовке новой версии боевой машины с танка было демонтировано основное 125-миллиметровое орудие. По бокам башни, по аналогии с объектом 781, были установлены две пушки 272А со спаренными пулеметами. За ней располагались два 12,7-миллиметровых пулемета. Дополнительно арсенал машины включил в себя ракетный комплекс. Проект был закрыт в начале 1990-х годов. Спустя почти десять лет разработчики вернулись к программе. Теперь с Т-72 полностью демонтировали башню, которую заменил боевой модуль. В результате «Терминатор» получил две 30-миллиметровые пушки, два гранатомета, управляемые противотанковые ракеты.

Восстановленный прототип машины представлен на территории выставочного комплекса «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем ранее стало известно, что перспективную версию «Терминатора» планируется оснастить двумя 57-миллиметровыми пушками. До 1960 года такие орудия были установлены на самоходной артиллерийской установке ЗСУ-52-2 (объект 500).