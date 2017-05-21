Российская СПРН сопроводила северокорейскую ракету

Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала очередной ракетный пуск КНДР и сопроводила ракету.

По данным "Интерфакса", Пхеньян испытал ракеты малой мощности. Ее пуск не представлял угрозу для нашей страны.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Она пролетела около 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.

Белый дом заявил, что в курсе запуска ракеты. Американцы расценили ее как баллистическую ракету средней дальности, сообщает ТАСС . Как заявил представитель Белого дома, ракету такого типа последний раз тестировали в феврале. Дальность полета у нее меньше, чем у той, что использовалась во время трех последних ракетных пусков.