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Российская СПРН сопроводила северокорейскую ракету
Фото: Вести.Ру
Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала очередной ракетный пуск КНДР и сопроводила ракету.
По данным "Интерфакса", Пхеньян испытал ракеты малой мощности. Ее пуск не представлял угрозу для нашей страны.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Она пролетела около 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.
Белый дом заявил, что в курсе запуска ракеты. Американцы расценили ее как баллистическую ракету средней дальности, сообщает ТАСС. Как заявил представитель Белого дома, ракету такого типа последний раз тестировали в феврале. Дальность полета у нее меньше, чем у той, что использовалась во время трех последних ракетных пусков.
В свою очередь генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что информации об ущербе японским воздушным и морским судам пока не поступало, передает РИА Новости. В настоящее время японские и южнокорейские военные в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.
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