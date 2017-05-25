«Калибры» придут на Тихий океан в 2018 году

Арсенал российского Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2018 года пополнится уникальными крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) «Калибр». За это время тихоокеанские моряки получат первые носители КРМБ, а также создадут инфраструктуру для обслуживания ракет. По мнению экспертов, новейшие «Калибры» серьезно увеличат возможности флота. Но без организации специальных баз хранения и обслуживания их использование будет значительно затруднено.

Крылатая ракета «Калибр» была принята на вооружение российского Военно-морского флота в начале 2010-х годов. КРМБ успешно прошли боевые испытания в ходе операции в Сирии. Ракета, оснащенная полутонной боевой частью, способна поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Носителями «Калибров» могут быть как надводные корабли, так и подводные лодки.

Как рассказали «Известиям» в главном штабе Военно-морского флота, первые ракеты поступят на вооружение Тихоокеанского флота до конца 2018 года. Пока же ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры для их обслуживания и хранения.

В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, до ноября 2018 года в поселке Дунай Приморского края будет смонтирован и запущен в эксплуатацию комплекс наземного технологического оборудования 3Ф-04 комплекса «Калибр». Оборудование и работы обойдутся российскому военному ведомству в более чем 170 млн рублей. Примечательно, что в поселке Дунай размещается техническая база вооружения Тихоокеанского флота.

— «Калибры», как и любое высокоточное оружие, требовательны к условиям хранения и обслуживания, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев . – Важнейшая часть ракеты — головка самонаведения. Это сложный электронный комплекс из вычислительных подсистем, систем хранения и обработки информации, а также различных датчиков. Ее постоянно требуется проверять и следить за исправностью. Конечно, «Калибры» можно просто заложить на склады. Но без надлежащего технического контроля их применение невозможно.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, пока Тихоокеанский флот не располагает подводными лодками (ПЛ) и кораблями, которые могут применять ракеты «Калибр». Но начиная с 2019 года они начнут поступать на ТОФ.

— Не исключено, что на Тихий океан до конца 2019 года отправится новейшая ПЛ проекта 885М «Казань». На подходе и «Иркутск» — обновленная подводная лодка проекта 949АМ. Она способна поражать цели как «Калибрами», так и сверхзвуковыми ракетами «Оникс», — отметил эксперт. — Также подводные силы ТОФ могут пополнить две «СуперАкулы»: лодки проекта 971М «Братск» и «Самара». А начиная с 2019 года на Тихий океан начнут поступать дизельные ПЛ проекта «Варшавянка». Ожидается, что это будут «Можайск», «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». Именно «Варшавянки» успешно провели пуски «Калибров» по целям в Сирии.

Как отметил эксперт, в качестве надводных кораблей-носителей крылатых ракет могут выступить новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Но точные сроки их передачи ВМФ России пока неизвестны.