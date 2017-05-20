Россия не будет модернизировать старое вооружение

Россия прекратит модернизацию старого вооружения. Новая программа предусматривает переход на современные технологии и инновации, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире «Вестей».

«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения», — сказал Рогозин.

По словам чиновника, новая программа станет опираться на инновации. В частности, ставку сделают на интеллектуальное оружие и автоматические системы.

Так, уже сейчас в России завершается разработка беспилотного военного транспорта, обновляются флот и воздушно-космические силы, преобразуются системы связи.

При этом новая программа не допустит дисбаланса между разными родами войск.