Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца

"В среде оборонщиков и генконструкторов витает дух отказа от оборонительной тактики. Потому что лучшая оборона – наступление. Но мы страна мирная, и для нас самое главное — сохранить безопасность границ и наших союзников. Но просто обороняться и защищаться – нет, конечно. У нас есть системы вооружения, которые могут ответить любому неприятелю. Если говорить про авианосцы — технически и технологически сегодня оборонная промышленность РФ способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных – нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", — сообщил Рогозин в интервью программе "Вести в субботу".