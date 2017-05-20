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Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
Фото: © РИА Новости. Сергей Мамонтов
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, у России есть все возможности создать авианосец, но встает вопрос к военным о его необходимости.
"В среде оборонщиков и генконструкторов витает дух отказа от оборонительной тактики. Потому что лучшая оборона – наступление. Но мы страна мирная, и для нас самое главное — сохранить безопасность границ и наших союзников. Но просто обороняться и защищаться – нет, конечно. У нас есть системы вооружения, которые могут ответить любому неприятелю. Если говорить про авианосцы — технически и технологически сегодня оборонная промышленность РФ способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных – нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", — сообщил Рогозин в интервью программе "Вести в субботу".
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