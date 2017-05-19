В НАТО сочли российские подлодки угрозой для Атлантики

«Мы должны учитывать потенциальные угрозы по всем направлениям, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — заявил Павел.

Данный план был предложен генералитету НАТО. Предположительно, структура альянса будет пересмотрена к февралю 2018 года. По сведениям издания, в связи со снижением возможностей организации российские подводные лодки могут действовать в Северной Атлантике и Арктике практически незаметно. По данным аналитиков альянса, в случае военного конфликта российские корабли смогут уничтожить подводный кабель между Исландией и Канадой и нарушить тем самым глобальную систему связи. Кроме того, подлодки смогут топить военные транспортные корабли США без опасения встретить какое-либо сопротивление.

Верховное командование НАТО в Атлантике существовало с 1952 по 2003 годы. Его главной целью было обеспечение безопасных водных коридоров для переброски американских войск в Европу. В зону ответственности командования входили воды от Северного полюсы до тропика Рака, от Северной Америки до Африки и Европы.