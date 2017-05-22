ВМФ России направило в Средиземное море сторожевой корабль «Сметливый»

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вышел из Севастополя в Средиземное море, сообщает военное ведомство

«Планируется, что уже сегодня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют до десяти боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота», — сообщил RNS начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв

В составе отряда кораблей ВМФ России в Средиземноморье, в частности, новейшие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».