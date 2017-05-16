«Если атака произойдет, то будет дан жесткий отпор. Мы всегда готовы к отражению нападения, а корабли ВМФ России обеспечены самым современным оборудованием», — заявил Швыткин.

Швыткин сделал заявление в связи с информацией, опубликованной в турецкой газете Hurriyet Daily News относительно готовящихся террористических атак на российские суда. По данным издания, власти республики определили 146 районов, откуда боевики могли нанести ракетные удары по российским кораблям. Все эти зоны взяты под охрану. Чиновник добавил, что в настоящее время проводятся мероприятия «профилактического характера» в целях предотвращения провокаций.

15 мая через Босфор прошел возвращавшийся из Сирии десантный корабль российского ВМФ «Цезарь Куников». Судно проследовало в сопровождении катеров турецкой береговой охраны.