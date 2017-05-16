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Турция предупредила об атаке на российские корабли

Турция предупредила об атаке на российские корабли
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Власти Стамбула приняли меры предосторожности в связи с возможным нападением боевиков «Исламского государства» на корабли российских ВМФ, проходящие через пролив Босфор. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Haberturk.
Отмечается, что определено почти 150 районов, из которых террористы ИГ (группировка запрещена в России) могли бы нанести ракетные удары. В этих местах созданы блок-посты.
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