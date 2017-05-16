Американскую бронетехнику прячут от «Арматы»

Американские военные в Европе приступили к тестированию в условиях, максимально приближенных к боевым, нового высокотехнологичного камуфляжа. Он предназначен для защиты бронетехники от обнаружения российскими оптико-электронными комплексами. Контракт на поставку может быть заключен уже летом. По оценке экспертов, этот шаг стал ответом на появление у Российской армии танков «Армата» и других боевых машин, оснащенных новейшими средствами разведки и целеуказания.

2-й кавалерийский полк из состава американских сил в Европе на минувшей неделе получил комплекты новейшей мобильной системы камуфляжа Barracuda. Он делает машины менее заметными как в обычном, так и в инфракрасном диапазоне. Их становится также труднее обнаружить с помощью радара. По уверениям разработчиков, новый камуфляж повышает шансы боевой машины на выживание и дает экипажу больше времени на принятие решения.

Для испытаний были выбраны БМП Stryker, стоящие на вооружении 2-го кавалерийского полка. Сейчас машины проходят испытания в рамках масштабных многонациональных учений НАТО , на которых отрабатываются действия по сдерживанию так называемой российской агрессии. Согласно официальному заявлению разработчиков, в случае успешного прохождения всех проверок решение о массовых закупках может быть принято уже в июне.

По сути, камуфляж Barracuda представляет собой униформу для боевых машин. Внешне она напоминает маскировочную сеть, подогнанную «по фигуре». Только шьется она из специальной ткани, поглощающей тепловое излучение танка, а также обладающей стелс-свойствами, то есть плохо отражающей лучи радара. По сравнению с краской такой камуфляж обладает рядом преимуществ. В частности, исключены блики, а очертания боевой машины становятся размытыми.

Специалисты подчеркивают, что никакой камуфляж не может сделать танк или БМП полностью невидимым для противника. Если смотреть на экран тепловизора, то бронеобъект, защищенный камуфляжем «Барракуда» или аналогичным российским комплексом, не будет полностью скрыт. Но уменьшится дальность обнаружения и изменится его сигнатура. Проще говоря, противник должен подойти гораздо ближе и ему труднее определить, что именно он видит перед собой.

На то, чтобы «переодеть» один БМП, уходит чуть больше восьми часов. При передислокации на другой театр военных действий, например с пустынным рельефом, европейский камуфляж может быть демонтирован.

Военный эксперт, редактор интернет-проекта «Отвага-2004» Виталий Моисеев рассказал «Известиям» , что спрос на новый камуфляж для западной бронетехники в Европе возник в связи с модернизацией российской армии.

— Наши вооруженные силы долгое время отставали от западных — у нас практически не было тепловизоров, но в последние годы ситуация стала меняться, — пояснил эксперт. — Например, танковые подразделения получили танк Т-72Б3, который имеет прицел «Сосна-У» с тепловизионным каналом. Он может обнаруживать цели куда лучше, чем старые прицелы, которые давали засветку, не работали в тумане, в дождь, в пыли.

По словам эксперта, еще более совершенные системы у танка «Армата» и боевых машин семейства «Курганец».

— С их появлением на вооружении американцы поняли, что мы существенно продвинулись в этом направлении, и стали принимать меры, а ранее камуфляж Barracuda закупили англичане для своей новой бронетехники, — добавил Виталий Моисеев. — В России тоже имеются подобные типы камуфляжа. Самый простой пример — комплекс «Накидка», который был создан еще в СССР, а сейчас разрабатываются его более современные версии.