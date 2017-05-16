«Воронеж» отследит американских гиперзвуковых «бегунов»

Американские «бегуны» — гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), развивающие скорость 5–6 км/с, — не останутся незамеченными российской системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В ходе модернизации новейшие РЛС типа «Воронеж» стали обнаруживать и отслеживать ГЗЛА в течение всего полета. «Бегуны» специально создавались, чтобы обойти российскую систему предупреждения о ракетном нападении. До недавнего времени их траектория полета находилась в «мертвой» зоне СПРН. Обнаружить их, а тем более отследить было невозможно.

Новейшие российские станции «Воронеж» работают в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн (длина волны — от сантиметра до метра). РЛС контролирует воздушное и космическое пространство на расстоянии более 4 тыс. км. По данным Воздушно-космических войск, в 2016 году с их помощью было взято на сопровождение более 250 различных объектов.

— Наши РЛС «Воронеж» действительно способны «видеть» любые перспективные средства воздушно-космического нападения на очень большом расстоянии, — рассказал «Известиям» заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» Дмитрий Ступин. — Что касается вызовов завтрашнего дня, то в наши станции заложен очень серьезный модернизационный потенциал. РЛС ряда «Воронеж» могут модернизироваться как с точки зрения своих энергетических возможностей, так и в плане информационных задач. При этом у них есть возможность и наращивания антенного «поля», и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Наконец, есть и программно-алгоритмические решения. Всё это позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны.

«Воронеж» — это достаточно миниатюрное сооружение. Например, самые последние из светских станций СПРН типа «Дарьял» состоят из двух циклопических бетонных сооружений высотой более 60 и 100 м. По сравнению с ними «Воронеж» — лилипут: ажурное антенное полотно-парус, убранное под легкий сайдинг и несколько морских контейнеров с аппаратурой. Строительство РЛС занимает всего полтора года. Обслуживают станцию 15 человек («Дарьял» — 80 военнослужащих). Стоит «Воронеж» около 1,5 млрд рублей.

Сейчас Пентагон разрабатывает несколько ГЗЛА в рамках проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппарат AHW — Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах этот «бегун» выполнил несколько испытательных полетов, развив скорость 5–6 км/с.

— Принцип работы американских «бегунов» очень прост, — пояснил «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев . — Ракета-носитель выводит ГЗЛА за пределы земной атмосферы и, придав ускорение, «отпускает» его. Дальше аппарат скользит над атмосферой Земли в нескольких километрах от линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. — «Известия»). ГЗЛА летит строго по прямой и не маневрирует. За это их и прозвали «бегунами». А уже над целью аппарат переходит в отвесное пикирование. Такая траектория выбрана не случайно. С Земли «бегуна» не видят радары СПРН. Они рассчитаны на обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, которые идут гораздо выше. А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.

Сейчас станции типа «Воронеж» развернуты по периметру страны. РЛС в Иркутской области следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки. В Краснодарском крае — отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана. Завершаются государственные испытания новых РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, а также строительство новой станции в Заполярье под Мурманском. Последние прикроют Юго-Восточное направление и Арктическую зону от возможного ракетного удара.