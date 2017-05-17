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Британские СМИ испугались «падающих с неба российских танков»
Британские СМИ назвали испытание новой российской парашютной системы «ужасающими военными учениями». Материал о тестировании системы опубликовало издание Daily Star.
Russia tanks drop out of the SKY as it practices NATO battle as Putin gears up for WW3 https://t.co/GPa7X8IWqt pic.twitter.com/DhW3WJ6xwN— Daily Star (@Daily_Star) 14 мая 2017 г.
В публикации журналист пишет, что «российские танки буквально падали с неба». Автор называет учения «репетицией боя с армией НАТО» и «подготовкой к третьей мировой войне». В действительно в Рязанской области с самолетов Ил-76 на парашютах были сброшены БМД-4М, а не танки. В российском оборонном ведомстве отметили, что во время тестирования впервые было произведено десантирование нескольких боевых машин десанта с максимальной загрузкой с высоты приблизительно 800 метров. Новейшая система позволяет проводить десантирование на площади четырех тысяч квадратных метрах. Минобороны РФ предполагает провести еще не менее 20 подобных десантирований БМД-4М.
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