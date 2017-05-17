Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Британские СМИ испугались «падающих с неба российских танков»

Британские СМИ испугались «падающих с неба российских танков»
Фото:
Британские СМИ назвали испытание новой российской парашютной системы «ужасающими военными учениями». Материал о тестировании системы опубликовало издание Daily Star.
В публикации журналист пишет, что «российские танки буквально падали с неба». Автор называет учения «репетицией боя с армией НАТО» и «подготовкой к третьей мировой войне». В действительно в Рязанской области с самолетов Ил-76 на парашютах были сброшены БМД-4М, а не танки. В российском оборонном ведомстве отметили, что во время тестирования впервые было произведено десантирование нескольких боевых машин десанта с максимальной загрузкой с высоты приблизительно 800 метров. Новейшая система позволяет проводить десантирование на площади четырех тысяч квадратных метрах. Минобороны РФ предполагает провести еще не менее 20 подобных десантирований БМД-4М.
Еще 2 источника
Великобритания Оружие
Газета Daily Star
НАТО Министерство обороны
Владимир Путин
Оставить комментарий

Последние новости