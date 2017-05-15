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Бойцы 58-й общевойсковой армии в Северной Осетии подняты по тревоге
Фото: ТК "Звезда"
Военнослужащие 58-й общевойсковой армии приведены в полную боеготовность.
На полигоны Северной Осетии и Краснодарского края выдвинулись главные калибры 58-й общевойсковой армии системы залпового огня Ураган и гаубицы. После 100-километрового марш-броска они равняют с землей незаконные вооруженные формирования.
Согласно легенде учений, боевики попытались захватить населенный пункт, но удар не оставил им возможностей даже сбежать.
Как отметили в командовании, такая легенда позволяет артиллерийским расчетам отработать самые разные задачи - постановку заградительного огня, ликвидацию одиночных и групповых целей.
Корректировать стрельбу батареям помогают разведчики, беспилотники и комплексы управления и связи Стрелец .
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