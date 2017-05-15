Бойцы 58-й общевойсковой армии в Северной Осетии подняты по тревоге

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии приведены в полную боеготовность.

На полигоны Северной Осетии и Краснодарского края выдвинулись главные калибры 58-й общевойсковой армии системы залпового огня Ураган и гаубицы. После 100-километрового марш-броска они равняют с землей незаконные вооруженные формирования.

Согласно легенде учений, боевики попытались захватить населенный пункт, но удар не оставил им возможностей даже сбежать.

Как отметили в командовании, такая легенда позволяет артиллерийским расчетам отработать самые разные задачи - постановку заградительного огня, ликвидацию одиночных и групповых целей.

Корректировать стрельбу батареям помогают разведчики, беспилотники и комплексы управления и связи Стрелец .