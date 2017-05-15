Военную технику с Парада Победы сняли в инфракрасном диапазоне

В Сети появилось видео с репетиции Парада Победы в Москве, снятое с помощью портативной тепловизионной приставки, - показано тепловое излучение российской военной техники. Видео опубликовано на веб-канале «Точка.Ру» на YouTube. Сделано оно было 3 мая на репетиции Парада Победы на Тверской улице Москвы с помощью портативной тепловизионной приставки SeeK thermal Compact PRO для смартфонов и фотоаппаратов.

«Можно сравнить тепловидимость старых образцов военной техники с последними разработками, в том числе танка Т-14 «Армата»... Конечно, от тепловизора никто не скроется, но все же», - говорится в комментарии под видео.

В блоге bmpd отмечают, что на видео представлены, в частности, сигнатуры танков Т-14 и Т-72Б3, БМП «Курганец-25» и БМП-3, БТР «Бумеранг» и «Ракушка-М», бронеавтомобилей К-63968 «Тайфун-К» и АМН-233114 «Тигр-М». При этом уровень теплового излучения от «Арматы» достаточно низок.